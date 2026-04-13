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Blu Radio  / Nación  / Noboa: "No tengo gran esperanza de que Petro cambie" su postura sobre la seguridad

Noboa: "No tengo gran esperanza de que Petro cambie" su postura sobre la seguridad

Cabe recordar que el arancel a las importaciones colombianas fue en febrero del 30 %, pasó luego al 50 % y desde el 1 de mayo próximo será del 100 %.

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Foto: presidencia / AFP
Por: EFE
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Actualizado: 13 de abr, 2026

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