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Blu Radio  / Nación  / "Nos costará a todos, pero al caficultor más": Germán Bahamón ante llegada del Súper El Niño

"Nos costará a todos, pero al caficultor más": Germán Bahamón ante llegada del Súper El Niño

Desde el sector cafetero lanzan una alerta contundente: Colombia está, en la práctica, desprotegida frente a una posible crisis energética. Así lo advirtió el presidente de la Federación de Cafeteros.

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