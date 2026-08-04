”Nos vamos a tomar la universidad”: nuevo video de vocero de Sintraunal genera controversia

La controversia por los recientes hechos de violencia registrados en la Universidad Nacional continúa escalando.

Recientemente, surgieron nuevas denuncias contra integrantes del sindicato Sintraunal, luego de que el vocero de la organización, Juan Carlos Arango, publicara un video en el que anunció que, una vez finalice el periodo de vacaciones académicas, se realizarán movilizaciones dentro de la institución.

En el video, Arango señala que el propósito es “tomarse” la universidad y hace referencia a que la Junta Nacional del sindicato buscaría que diferentes subdirectivas envíen buses para participar en esa jornada.

Sus declaraciones han generado preocupación entre algunos miembros de la comunidad educativa, quienes consideran que este anuncio se produce en un momento de alta tensión al interior del campus.



El pronunciamiento ocurre mientras continúan las reacciones por los videos que circularon en redes sociales y que, según las denuncias conocidas, muestran al presidente de Sintraunal, Diego Flórez, participando en la agresión contra tres estudiantes, un hecho que ha sido señalado por las víctimas como un intento de homicidio y que actualmente es objeto de investigación por las autoridades competentes.

A este panorama se suma una denuncia presentada recientemente por un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, sede Bogotá.

Los docentes aseguran haber sido víctimas de amenazas y testigos de hostigamientos presuntamente cometidos por un directivo de Sintraunal.

Publicidad

Según manifestaron, la situación fue puesta en conocimiento de las directivas de la universidad, pero afirman que hasta el momento no han recibido una respuesta institucional que consideran efectiva.

Además, Kevin Arrigui, representante estudiantil y una de las víctimas de las recientes agresiones, ha señalado públicamente a Diego Flórez como el presunto responsable de esos hechos.

También lo relacionó con la toma del edificio Uriel Gutiérrez en años anteriores y con otros episodios de violencia que, según su denuncia, se habrían registrado al interior de la Universidad Nacional.