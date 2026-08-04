Profesores de la Universidad Nacional denuncian amenazas de integrantes del sindicato

Se hizo pública la denuncia de un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional sede Bogotá, en la que afirman ser víctimas de amenazas y testigos de hostigamientos por parte de un directivo del sindicato Sintraunal.

La situación la han puesto en conocimiento por parte de las directivas, pero según ellos, no ven una respuesta institucional eficaz.

“Durante años hemos sido víctimas y testigos de diferentes formas de violencia y hostigamiento ejercidas por el señor Diego Flores, trabajador de la facultad y presidente de Sintraunal seccional Bogotá… entre otros hechos, el señor Flores nos ha dirigido expresiones denigrantes y misóginas como “perras de Peña” y “las prostitutas de Peña”, concluye la carta.

Cabe recordar que el nombre de Diego Flores fue señalado por Kevin Arrigui, el representante estudiantil víctima de agresión, de ser el presunto responsable de ese hecho y así como de la toma del edificio Uriel Gutiérrez en años anteriores y así como de más hechos de violencia que, según denuncia Arriguí, habrían sucedido dentro del campus.



Esta carta se suma a la preocupación que hay dentro del campus de la Universidad Nacional por la aparición de carteles y panfletos con amenazas a profesores y estudiantes por parte del denominado grupo “Las Aguilas Negras”. En esa carta anunciaban una “limpieza social” dentro de las instalaciones de la Universidad.

Entretanto, en diálogo con la vicerrectora de sede Bogotá, Lorena Chaparro, confirmó que desde junio han identificado varias amenazas hacia varios grupos de estudiantes de los profeso res y estudiantes.

Por esto, se presume, por parte de la rectora, que podría ser este mismo grupo que, según fuentes consultadas, estaban desaparecidos u ocultos dentro de la universidad.

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"Nosotros hemos venido identificando en redes sociales alertas desde el mes de junio, y fue remitida las la alerta temprana a la Alcaldía de Bogotá, la que rodó este fin de semana, es una adicional. Desconocemos cuál es la denominación, aparentemente es este grupo, pero eso no nos corresponde a nosotros determinar toda vez que, pues, no no hacemos la la la identificación puntual y la investigación, pero sí nos llama la atención que sean miembros de la comunidad universitaria que están siendo señalados en estos panfletos", apunta la rectora.

Por esto mismo, desde la Vicerrectoría de la sede de Bogotá confirmaron que todos los casos ya fueron entregados a la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Alcaldía de Teusaquillo, quienes están haciendo seguimiento a cada situación.

Así las cosas, en la universidad se van a aplicar filtros de seguridad e identificación para saber quiénes están haciendo, entrar alcaldía campus de la Universidad Nacional y así tener seguimientos de cada caso dentro del campus.