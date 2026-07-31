Manifestaciones HOY en inmediaciones de la Universidad Nacional de Bogotá

En la tarde de este viernes, 31 de julio, se registran protestas en inmediaciones del ingreso de la Universidad Nacional por la avenida El Dorado. Según la secretaría de Gobierno, agentes del UNDMO, antiguo Esmad, intervienen tras la presencia de personas encapuchadas y para levantar los bloqueos.

Por esta situación, la estación Ciudad Universitaria de TransMilenio está fuera de servicio.

De acuerdo con el reporte oficial del Distrito, el Equipo de Diálogo Social se desplazó hasta la Universidad Nacional, en la localidad de Teusaquillo, luego de recibir información sobre la presencia de personas con el rostro cubierto al interior del campus. Posteriormente, comenzó la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) en inmediaciones de la calle 26.



Otras manifestaciones en Bogotá

La Secretaría de Gobierno también informó que durante la jornada se adelantan otras manifestaciones en distintos puntos de Bogotá. Una de ellas corresponde a integrantes de la comunidad campesina del Valle del Cauca, quienes mantienen un bloqueo sobre la carrera 6 con calle 9, frente al Ministerio de Vivienda, para exigir la instalación de una mesa de diálogo con las entidades competentes.

Como respuesta a esa movilización, el Equipo de Diálogo Social y la Secretaría Distrital de Movilidad implementaron cierres viales preventivos con el propósito de facilitar el desarrollo de la protesta y reducir las afectaciones para los demás actores viales.



En otro punto de la ciudad, frente al Ministerio del Interior, en la localidad de Candelaria, se desarrolla un plantón de mujeres. Según la vocería de la actividad, los participantes realizan una intervención con carteles en la fachada de la entidad y evalúan efectuar un bloqueo sobre la carrera 8. La jornada está prevista hasta las 7:00 de la noche.

Entretanto, la Secretaría de Gobierno confirmó que finalizó el acompañamiento institucional a la manifestación del resguardo Sisapiatú de Puerto Gaitán, Meta, frente a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en Teusaquillo.

