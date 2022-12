Novia de Gustavo Rugeles lo defiende y dice que él no es un peligro

Marcela González, la novia de Gustavo Rugeles dijo que la última denuncia que entabló contra el bloguero por maltrato fue un “llamado de atención de amor” y lo defendió porque según, dijo, cree en él y sabe que no es una mala persona.



“Hay cosas que uno hace. No sé si alguna vez has escuchado como ‘demandas de amor’ o ‘llamados de atención’. Es como cuando tú tienes un hijo, te hace algo malo, pues tú lo puedes amar mucho, pero si eres una persona de convicciones le llamas la atención y le dices: ‘ey te estás equivocando’”, afirmó.



A la pregunta de Néstor Morales, director de Mañanas BLU, sobre si se puede interpretar la denuncia como un “llamado de atención de amor”, González respondió: “Correcto, porque todo este tiempo he estado al pie del cañón y, de una u otra forma es necesario tener un choque en la vida para decir: ey, ¿para dónde voy?”.

“Creo que cuando uno hace una apuesta tiene la posibilidad de ganar o perder. Esta ha sido mi apuesta desde hace año y medio o dos años. (…) No vivo pensando de que lo malo pasó, pienso positivamente”, indicó.

La mujer añadió que Rugeles “no es una mala persona” y agregó que desde la primera agresión, ocurrida el año pasado, enfrentaron las dificultades como pareja y que, gracias a eso, ha visto el cambio que ha tenido.

“A raíz de lo que sucedió el año pasado nosotros tomamos la decisión de enfrentarlo como pareja. Yo sé que no es una mala persona, en comparación de lo que cree mucha gente. Que de pronto no es muy expresivo en sus sentimientos, pero tiene cosas muy buenas que ofrecerle a la vida, al mundo, a la gente que lo rodea”, manifestó.

“A partir de ese momento yo vi muchos cambios en su vida. Vi cambios en su actitud, en sus hábitos. Por ejemplo, hoy en día si se toma tres cervezas es mucho, dejó el cigarrillo y son cosas que yo valoro mucho. Es molesto, triste, gracioso y hasta patético que personas que ni siquiera sabíamos que existían metan la cucharada y que digan cosas de las que no tienen ni idea”, agregó.

En ese sentido, la mujer manifestó que continúa con él “no por estúpida”, sino porque aprecia el cambio que ha tenido y porque tiene la voluntad de cambio.

“Creo que soy humana, que él también es humano y todos somos humanos y si nos vamos a ir por un putazo a la cárcel pues vayámonos todos a la cárcel”, enfatizó.

González dijo que todo el mundo merece el beneficio de la duda, recibir ayuda y que alguien crea en ellos, tal como lo hace ella con su novio.

Añadió que está segura que Rugeles no es peligroso porque considera que una persona que quisiera hacerle daño no “haría tantas cosas bonitas como las hace él, pese a que tiene errores”.

“No hay libreto"

De otro lado, la mujer negó que, el pasado fin de semana, en el que le indicaba qué decir en caso de ser contactada por los medios.

“Hemos hablado, estuvo el fin de semana con nosotros y creo que ambos necesitamos un espacio, pero eso no quiere decir que yo diga o haga lo que él quiere que yo haga”, puntualizó.

El fin de semana pasado, Noticias Uno reveló una nueva denuncia de agresión intrafamiliar de Marcela González contra Rugeles, que habría ocurrido el pasado 10 de enero.



“El señor Gustavo Rugeles Urbina coge y me da puños en las piernas causándome lesiones. Además, me hala el cabello arrancándome una parte de él”, dice un fragmento de la denuncia divulgada por el medio de comunicación.



