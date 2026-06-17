Novoa advierte que fallo judicial sobre traslado de combatientes es de imposible cumplimiento

El jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, Armando Novoa, fue enfático en advertir “que la orden impartida por un juez promiscuo del Valle del Guamuez, en el Bajo Putumayo, de suspender el traslado de 100 combatientes del grupo ilegal Comandos de Frontera en este momento es de imposible cumplimiento, dado que las unidades de la coordinadora guerrillera ya se encuentran en el punto de preconcentración”.

Novoa dijo a Blu Radio que los combatientes ya han sido trasladados vía helicóptero de los distintos puntos en donde ellos se encontraban operando a un punto cercano a la zona de ubicación y sería completamente incomprensible que en virtud de una orden judicial tuviéramos que devolverlos a sus zonas de origen para que siguieran ejerciendo la violencia en los territorios.

El jefe negociador del Gobierno manifestó que ya procedieron a la impugnación inmediata de la decisión, como corresponde al procedimiento que establece el Decreto 2591 de 1991.

Novoa llamó la atención en el sentido de la decisión del juzgado no es incompatible con que continúe avanzando ese proceso de reincorporación a la vida civil y también para que se adelanten las gestiones relacionadas con la consulta previa a algunas de las comunidades indígenas que entiendo fueron las autoras de la acción de tutela.



Aseguró que antes de todas estas actividades que estamos realizando hubo una reunión con las autoridades y los resguardos indígenas del territorio y hay unos diálogos en curso que están a cargo de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, por eso nos sorprende la instauración de la acción de tutela y nos sorprende aún más que se imparta una orden que desde el punto de vista material es inejecutable.

Indicó que hace cerca de un mes él personalmente estuvo presente en el Valle del Guamuez, en La Hormiga, en un punto denominado La Betania, en donde sostuvo una reunión con las comunidades indígenas y allí también estuvieron varias delegaciones de los países garantes que acompañan este proceso, equipos gubernamentales y las puertas del diálogo quedaron abiertas, diálogo que se ha venido adelantando.

Mientras tanto, en la zona rural del municipio de La Hormiga, los preparativos para la concentración de los primeros 100 combatientes que están haciendo tránsito a la vida civil continúan y se espera que mañana jueves lleguen al área estipulada por las delegaciones de paz tanto del Gobierno como de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.