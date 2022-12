Nueva reglamentación permitirá identificar celulares robados

una nueva norma que permite identificar el estado de todos los teléfonos móviles que se utilizan en Colombia.



Se busca controlar el uso de celulares que hayan sido reportados como robados o bloqueados, pero que son reutilizados luego de modificarles su número de identificación (código IMEI), actividad declarada como ilegal, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1453 de 2011; así como encontrar los teléfonos con identificación inválida o que no cumplen con las características técnicas para operar en el país. (Lea además: MinJusticia buscará incluir hurto de celulares como un delito menor )



Esta medida, que se enmarca dentro de la estrategia del Gobierno Nacional para hacer frente al hurto de celulares, establece que la CRC realizará un diagnóstico de todos los teléfonos que funcionan en las redes móviles de Colombia con el fin de calcular los equipos que tienen IMEI inválido, duplicado o no estén homologados. Esta información servirá de insumo para determinar medidas que refuercen la lucha contra el hurto de celulares.



En los próximos meses, los operadores reforzarán el seguimiento a teléfonos no registrados, ya que es necesario que cada equipo esté asociado a un usuario.



Actualmente, cuando se detecta cambio de SIM en equipos no registrados, los operadores envían un mensaje de texto para que el usuario proceda a registrarlo y si en 15 días no lo hace, el teléfono es bloqueado.



La Comisión reitera el llamado a los usuarios para que registren sus equipos ante su operador, actividad que pueden hacer a través de las páginas web de estas empresas, en las oficinas físicas y/o en las líneas telefónicas.



De esta forma evitan caer en el proceso de bloqueo por no registro. Desde abril de 2013 a septiembre de 2015 se han bloqueado 3,6 millones de celulares por no haber sido registrados, y se han registrado 1,9 millones de equipos. En lo corrido de 2015 se han bloqueado en promedio 156 mil celulares al mes.