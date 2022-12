Nuevo choque entre fiscal y procurador por investigaciones sobre menores de edad

El fiscal Eduardo Montealegre le respondió a la Procuraduría, luego de que a través de un oficio firmado por Ilva Myriam Hoyos, procuradora delegada para casos de infancia y familia, advirtiera a todos los fiscales “que tienen 15 días para responder un cuestionario en donde debían informar sobre violencia sexual contra niños”.

En la carta les advierten que si no realizan el cuestionario incurren en falta disciplinaria y además les dice que “no tienen necesidad de remitir este requerimiento a ningún superior jerárquico”, es decir no consultarle al fiscal General.

Una vez enterado, el jefe del ente acusador le responde a Hoyos mediante un documento de nueve páginas, en donde le dice que ella no es competente para amenazar o disciplinar a los fiscales, debido actualmente eso le compete al Consejo Superior de la Judicatura.

Por su parte, la procuradora delegada para la Infancia y Adolescencia, Ilva Myriam Hoyos, dijo que el requerimiento se hizo en el marco del proyecto estratégico de violencia sexual que viene desarrollando el Ministerio Publico.

“En ningún momento la Procuraduría está queriendo entrometerse en las decisiones de la Fiscalía. Lo que queremos es conocer, a través un cuestionario general, cuál es la situación del tema de la violencia sexual en Colombia”, aseguró.