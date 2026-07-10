Nuevo festivo del 13 de julio: esto deberán pagar las empresas a quienes trabajen

La incertidumbre sobre si el próximo lunes 13 de julio será o no festivo quedó despejada. Pese a las dudas generadas por una demanda presentada ante la Corte Constitucional y a que la fecha no aparece en algunos calendarios, el lunes correspondiente al traslado de la conmemoración de la Virgen de Chiquinquirá sí será día festivo en Colombia, de acuerdo con la Ley Emiliani.

Así lo explicó el abogado laboralista Camilo Cuervo, socio de Holland & Knight, en entrevista con Recap Blu, quien recordó que la norma continúa vigente y, por tanto, las empresas deberán reconocer los recargos establecidos para quienes laboren durante esa jornada.

"Ya es claro que el lunes es festivo porque no hubo ninguna decisión que impidiera el pago. El riesgo principal es que se le quede debiendo plata a los trabajadores", afirmó el experto.

Cuervo advirtió que, desde el 1 de julio, el recargo por trabajo en domingos y festivos corresponde al 90 % del valor de un día de salario, porcentaje que hace parte de la implementación gradual de la reforma laboral. Agregó que, dependiendo de si el trabajo en festivos es habitual o no, algunos empleados también podrían tener derecho a un descanso compensatorio.



Deudas laborales y efectos para las empresas

El abogado explicó que desconocer el pago de estos recargos puede generar consecuencias para los empleadores, ya que estos valores hacen parte del salario y sirven como base para liquidar prestaciones sociales y otros aportes.

"Puede ser una bola de nieve. No solamente es deber ese recargo, sino que esos recargos son salario y pueden hacer base para calcular otros derechos como la prima, la cesantía y los aportes", señaló.

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Jornada laboral de 42 horas

Durante la entrevista, Cuervo también se refirió a la reducción de la jornada laboral que comenzará a aplicarse desde el 15 de julio, cuando culminará la implementación de la Ley 2101 de 2021 con una jornada máxima de 42 horas semanales.

Según explicó, la disminución de horas no implica una reducción salarial, pero sí modifica el valor de la hora de trabajo, lo que puede aumentar los costos asociados al pago de recargos.

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Además, aclaró que el tiempo destinado al almuerzo no hace parte de la jornada laboral. "Ese tiempo del almuerzo no hace parte de la jornada; es tiempo muerto para que todos lo entendamos", indicó.

Finalmente, el abogado consideró que el nuevo festivo puede beneficiar sectores como el turismo al extender la temporada vacacional, aunque advirtió que también representa desafíos para la productividad de las empresas durante el segundo semestre del año.

Escuche la entrevista completa acá: