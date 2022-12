Nuevo hostigamiento de Farc en Meta mientras en La Habana piden parar la guerra

Mientras desde La Habana hablan de detener la guerra, este martes se reportó un nuevo hostigamiento en el municipio de Lejanías, en el departamento del Meta. (Lea también: Farc pide a Gobierno no asumir como chantaje petición de cese al fuego bilateral )



El alcalde del municipio, Óscar Chaparro, confirmó que la zona fue blanco de hombres presuntamente del frente 26 de las Farc, cuando durante cinco minutos realizaron disparos contra la fuerza pública.



Gracias a la rápida reacción del Ejército y la Policía, no se presentaron hechos para lamentar. (Lea también: Lista imputación de cargos contra más de 100 guerrilleros de las Farc )



El alcalde Chaparro aseguró que este martes interpondrá en Villavicencio una denuncia por las amenazas que recientemente ha recibido por este grupo subversivo, según él, por no pagar una extorsión de 300 millones de pesos al año que desde el inicio de su mandato le han exigido.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Por lo menos 4 días más tardaría la reparación del oleoducto Caño Limón - Coveñas, en Teorama, Norte de Santander. El área ya fue asegurada para el ingreso de operarios de Ecopetrol, luego de que se registrara el ataque a un helicóptero militar.



-El nuevo ministro de Defensa le dijo a las Farc que será un interlocutor para alcanzar la paz, pero manifestó que si persisten con acciones violentas encontrarán una respuesta contundente por parte de las Fuerzas Militares. Además descartó, de momento, cambios en la cúpula militar.



-En los meses de octubre y noviembre la Fiscalía General adelantará una masiva imputación de cargos contra miembros de las Farc, incluidos varios cabecillas. Se trata de más de 2 mil investigaciones por crímenes de guerra.



-Campesinos del municipio de Sabana de Torres, en Santander, le piden a las Farc que revelen la ubicación de campos minados en esta región del departamento.



-800 millones de pesos serán invertidos por EPM, el proyecto Hidroituango, y la gobernación de Antioquia, para el proyecto de desminado de emergencia en municipios afectados por estos artefactos.



-La Defensoría del Pueblo pidió que la justicia ordinaria asuma las investigaciones por la muerte de un indígena en un retén militar en el municipio de Inzá, en el departamento del Cauca.



-El recién nombrado director de Cambio Radical, Rodrigo Lara, aseguró a Blu Radio que “se está pasando por la ventanilla única, revisando y estableciendo filtros” de los avales otorgados a Oneida Pinto para la Gobernación de La Guajira y a Rosa Cotes para la Gobernación del Magdalena.



-De manera atípica el miércoles se reunirá la junta directiva del Banco de la República. El Centro Democrático le hizo un llamado al Emisor para que mantenga una posición prudente frente al eventual aumento en las tasas de interés.



-La temporada de calor en Colombia ya se siente con fuerza en el Pacífico. El 40 % de la población de Buenaventura tienen problemas con el servicio del agua ante los bajos niveles en los ríos.



-La Policía de Cartagena decomisó 20 mil dosis de cocaína durante un operativo realizado, en las últimas horas, en el sur de esta ciudad.



-La Contraloría advirtió que Colombia tendría que importar gas a partir de 2017.



-El líder opositor Leopoldo López cumple un mes en huelga de hambre entre los rumores de que terminará su protesta en las próximas horas.



-El Distrito anunció la implementación de nuevos carriles preferenciales para mejorar la movilidad en la capital del país.