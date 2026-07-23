Nuevo llamado a De La Espriella: proponen incentivos tributarios para invertir en zonas PDET

En medio de la Cumbre de Inversión Social y Ambiental, el director de la firma de consultoría Arteaga Latam, Jaime Arteaga, hizo un llamado al Gobierno entrante para crear un régimen tributario especial que incentive la inversión privada en los municipios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los más afectados por el conflicto. Afirmó que el desarrollo de estos territorios debe convertirse en una prioridad nacional.

“La selección de los territorios como zonas que fueron más afectadas por la violencia es prioritaria para el desarrollo económico del país. Independientemente de si usted cree o no que el Acuerdo de Paz con las FARC fue bueno o malo, sacar adelante esos territorios es fundamental para cualquier política nacional”, aseguró Arteaga.

Como parte de esa propuesta, planteó la creación de un régimen tributario de reconstrucción, que contempla cuatro incentivos para movilizar la inversión privada hacia esas regiones. Entre ellos, ampliar los beneficios para que las compañías puedan financiar proyectos de infraestructura y descontar esa inversión de sus impuestos, así como ofrecer descuentos tributarios a las empresas que compren bienes y servicios en los municipios más pequeños y con menor capacidad fiscal.

Arteaga también se refirió a declarar exentos del IVA y del impuesto de renta durante 25 años a Buenaventura y Tumaco para incentivar la llegada de nuevas industrias, y a redirigir algunos beneficios tributarios para facilitar la renovación de los camiones que transportan la producción agrícola en los municipios PDET.



Sobre este último punto, cuestionó que los beneficios fiscales actuales favorezcan la compra de vehículos eléctricos de alta gama, mientras los transportadores de los municipios PDET no cuentan con apoyos similares. “Una persona que se compra un Tesla recibe más o menos 90 millones de pesos en incentivos tributarios. ¿Cómo le estamos dando ese incentivo y no se lo damos al transportador de un municipio PDET que necesita cambiar el camión para recoger producción agrícola?”, afirmó.

Arteaga concluyó haciendo un llamado al Gobierno del presidente electo, Abelardo De la Espriella, para adoptar estas medidas. Dijo que “los PDET le ofrecen al Gobierno Nacional unas posibilidades enormes de instrumentos” para avanzar en su objetivo de descentralización.