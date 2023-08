Nunca me censuraron: Lucy Nieto, columnista que más tiempo ha ejercido el periodismo de opinión

Lucy Nieto de Samper cumplió el pasado lunes festivo 21 de agosto 100 años y es reconocida porque hasta noviembre del año pasado fue columnista de El Tiempo, convirtiéndose así en la columnista que ha ejercido por más años el periodismo de opinión en Colombia.

"Me hace mucha falta escribir y opinar sobre las cosas que pasan en este país. Esta semana, por ejemplo, escribiría sobre el presidente, que pienso que es completamente misterioso, uno no sabe dónde está, qué es lo que hace, es un tipo realmente rarísimo. Uno no siente que esté ocupándose de las cosas del país”, dijo la periodista Lucy Nieto de Samper.

Asimismo, Nieto dijo que, durante su ejercicio en el periodismo como columnista, nunca sintió que fuese censurada.

"A mí nunca me trataron de censurar, me aceptaron todo, nunca me vetaron y pude escribir sin problema. Eso es una satisfacción, poder opinar sin problemas", afirmó.

Publicidad

Lucy Nieto de Samper también dijo que en la actualidad no maneja las redes sociales, pero sí conoce de la situación actual del país.

"Estoy totalmente fuera de las redes, pero sé que la cosa está demasiado complicada y no estamos preparados para tantas desgracias", indicó.

Finalmente, Lucy Nieto dijo que el secreto para mantenerse siempre activa, pese a su edad, es que ha sido muy sana.

Publicidad

"He sido muy sana, no he tenido problemas de enfermedad grave", finalizó.

Escuche la entrevista completa aquí: