Ocho días de trabajo dejan controlado incendio forestal en Cerro Gordo en Yumbo, Valle

Luego de ocho días de intenso trabajo, los organismos de socorro dieron por finalizada la emergencia generada por el incendio forestal en Cerro Gordo, Dapa y La Buitrera, en zona rural del municipio de Yumbo, Valle, que dejó una afectación estimada de 587 hectáreas.

Las autoridades destacaron el trabajo articulado entre las instituciones municipales, departamentales y nacionales, así como el apoyo de la Fuerza Aérea y de la comunidad de la zona.

“Hoy, domingo 13 de septiembre, sobre las seis de la tarde, estamos haciendo el cierre de estos ocho días de intenso trabajo en el incendio forestal de Cerro Gordo, Dapa, La Buitrera, con una afectación de 587 hectáreas. Un agradecimiento total a toda la labor en equipo, tanto de las instituciones a nivel municipal de Yumbo como departamental y nacional”, señaló el capitán Alberto Valencia, comandante de Bomberos Yumbo.

Los equipos de emergencia concentraron sus esfuerzos en el sector sur de Cerro Gordo, donde realizaron labores de liquidación para controlar puntos de calor y columnas de humo que aún representaban riesgo.



“Se hizo un despliegue pudiendo aplicar agua, haciendo una descarga de 2.000 galones por tierra y, en horas de la tarde, complementando estas labores con operaciones aéreas del Bambi Bucket, que pudo aplicar un promedio de 5.500 galones de agua desde la parte superior”, explicó el subteniente Julián Ramos, comandante del incidente.

Con estas labores, los organismos de socorro esperan haber completado la fase de liquidación y dar por superada esta emergencia, que durante los últimos días generó un importante impacto ambiental y preocupación entre las comunidades cercanas. Entre tanto es zona rural del Bolívar, Valle, las autoridades también lograron controlar un incendio forestal en zona rural.