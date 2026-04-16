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Ofensiva contra 'Naín' en medio del paro armado: cayeron nueve criminales de su anillo de seguridad

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció recompensa de hasta 500 millones de pesos y pidió la desmovilización del cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

Alias 'Naín'
Alias 'Naín'.
Foto: Redes sociales
Por: Felipe García
|
Actualizado: 16 de abr, 2026

En medio de la tensión que se vive por el paro armado impuesto por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en Riohacha, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lanzó un mensaje directo contra alias 'Naín', señalado como uno de los principales cabecillas de esta estructura criminal.

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Según el jefe de la cartera, alias Naín, vinculado a actividades de narcotráfico y crimen organizado, “persiste en sus amenazas contra la población civil”, pese a los recientes golpes propinados por la Fuerza Pública.

El funcionario reveló que, hace pocos días, tropas de las Fuerzas Militares de Colombia, con apoyo de la Policía Nacional de Colombia, lograron neutralizar a nueve integrantes del anillo de seguridad del cabecilla, debilitando su esquema de protección.

Ante este escenario, el ministro fue enfático: la “mejor opción” para alias 'Naín' es desmovilizarse. Indicó que puede hacerlo presentándose ante unidades militares o policiales, o contactando las líneas habilitadas por el Gobierno. Además, confirmó que se mantiene una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita su captura, mientras la orden a las autoridades es continuar con la ofensiva hasta que responda ante la justicia.

Las autoridades han intensificado la presencia militar en la zona para contrarrestar las acciones del grupo ilegal y garantizar la seguridad de las comunidades, en medio de un pulso que sigue elevando la tensión en el norte del país.

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