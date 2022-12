Oficialismo y oposición: los poderes políticos que tienen a Venezuela dividida

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , lanzó el denominado Plan de Pacificación para luchar contra la inseguridad en el país, invitando a los gobernadores de la oposición, entre ellos, el excandidato Henrique Capriles, a incorporarse a la estrategia.

Por su parte, en líder de la oposición, insistió en que las protestas de los estudiantes se deben hacer de manera pacífica, sin perder el foco y sin olvidarse de los "grandes problemas" que hay en Venezuela.

"Los venezolanos no somos violentos! No creemos en ese camino! No perdamos foco, protesta pacífica que busca cambios!", indicó Capriles a través de la red social Twitter.

Señaló que la protesta no tiene por qué ser "anarquía", sino que tiene que ser "una oportunidad para expresar y denunciar los grandes problemas que vivimos".

Centenares de estudiantes y ciudadanos contrarios al Gobierno se concentran este sábado en una plaza del este de Caracas de forma pacífica para continuar con las reivindicaciones de los últimos días.

Tras las marchas de protesta contra el Gobierno que se desarrollaron desde el miércoles y han dejado tres muertos y decenas de heridos, los estudiantes han venido exigiendo en las últimas jornadas la liberación de los detenidos en las protestas y justicia en la investigación de las muertes.

"Acompañemos a los estudiantes pacíficamente en su lucha pero también ayudemos a los enfermos que no tienen medicinas, a los que sufren", indicó Capriles.

"No olvidemos el desastre económico que reina! Desastre que el Gobierno buscará cualquier acción para intentar tapar", señaló en otro mensaje.

El líder opositor, que se desmarcó de la llamada previa al miércoles de dirigentes de la oposición que exigían "la salida" del Gobierno, reclamó al Gobierno de Nicolás Maduro "desarmar a los paramilitares".

"Sabe quienes son y donde están, una de las acciones +imp para lograr paz", indicó, en alusión a grupos armados identificados con colectivos chavistas que, según denuncia la oposición, se mueven con armas sin control.

"Mis 4 bisabuelos asesinados en un campo de concentración, mis abuelos sobrevivientes Holocausto, como quieren que crea en la violencia", indicó al recordar el pasado de su familia, víctimas del Gueto de Varsovia.

El chavismo ha convocado una marcha en el oeste de Caracas en favor de la paz y contra el fascismo.

Con EFE.