Oficina del consejero Comisionado de Paz: "Alias 'Pichi' no es gestor de paz"

En un documento con cuatro puntos, la oficina del alto consejero para la paz, desmintió la versión que circula en redes sociales sobre la liberación de Óscar Camargo Ríos alias 'Pichi' para ser gestor de paz. En el documento confirman que la figura de gestor de paz se otorga a miembros o exmiembros representantes de grupos armados organizados al margen de la ley y no se aplica de manera indiscriminada.

Bajo esta misma razón, desde la oficina del alto comisionado, afirman que al no ser vocero ni representante de algunas de las estructuras armadas que participan en los espacios de conversaciones de paz, no podría ser nombrado bajo esa figura conciliatoria.

Con ese documento, el Gobierno nacional desmiente la versión del abogado William Cristancho, defensor de los derechos, quien sostuvo ante la Fiscalía Especializada de Bucaramanga que se había suspendido la audiencia en contra de alias 'Pichi' por ser considerado gestor de paz por el Gobierno .

Sin embargo, en Bucaramanga rechazaron la liberación de Óscar Camargo Ríos, alias 'Pichi', ya que en su hoja de vida existe un largo prontuario marcado por varios delitos cometidos en la capital del departamento de Santander y la fuga de un centro carcelario.

El comunicado no explica ni aclara las razones de la liberación del delincuente, pero cierran la carta con una contundente frase: “El señor Óscar Camargo Ríos no es gestor de paz ”.