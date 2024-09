Piden a OIT intervenir urgente en Colombia: Gobierno ha roto el diálogo en mundo laboral

En una misiva enviada al director de la OIT, Gilbert Houngbo, la Organización Internacional de Empleadores solicitó a la organización intervenir de manera urgente en Colombia, teniendo en cuenta que, según ellos, hay preocupación por la actitud del Gobierno que ha llevado a romper totalmente el diálogo tripartito en el mundo laboral .

Destaca el secretario de la OIE, Roberto Suárez, que el Gobierno de Petro incluso ha intentado aprobar la reforma al sistema de salud, que afecta a todos los trabajadores formales, además de impulsar una reforma al sistema pensional, sin que se hayan desarrollado los mecanismos constitucionales del diálogo tripartito, lo que desconoce a los trabajadores y empleadores.

“La Comisión de Concertación Nacional de Políticas Laborales y Salariales no ha sido convocada para ser escuchada y para realizar una verdadera consulta, tal y como lo dispone el artículo 56 de la Constitución Nacional, en armonía con el Convenio 144 de la OIT ratificado por Colombia. En ese sentido, el Gobierno de Colombia está impulsando una reforma laboral que no atiende los problemas estructurales del mercado laboral”, indica el documento.

Además, menciona que los espacios de diálogo no se han convocado en meses y que, incluso, la ANDI ha sido excluida de espacios como el Consejo Nacional de Riesgos Laborales. Por todo esto, destaca la OIE, en estos momentos se enfrenta el temor de que el Gobierno de Colombia apruebe reformas que no cuentan con las perspectivas de los empleadores y de los trabajadores, y que no están enfocadas en abordar las principales problemáticas del mercado laboral.

“La OIE le solicita respetuosamente que realice una intervención urgente ante el Gobierno, exigiendo que con la máxima prontitud restablezca los procesos de diálogo social conforme a las obligaciones contraídas internacionalmente en el marco del Convenio 144”, destaca la misiva, argumentando que se debe corregir la situación para el ejercicio del diálogo en el mundo laboral.