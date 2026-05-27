Ofrecen millonaria recompensa por responsables de ataque terrorista en La Guajira

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables del ataque terrorista contra el Batallón Cartagena, en Riohacha, La Guajira. El atentado fue atribuido al Frente Seis de Diciembre del ELN y dejó 12 soldados lesionados.

El jefe de la cartera de Defensa calificó el atentado como un “crimen de lesa humanidad” y una grave violación a los derechos humanos, asegurando que el terrorismo representa una muestra de “cobardía y debilidad” por parte de estos criminales.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de las autoridades fue la modalidad utilizada para ejecutar el ataque. Según información de inteligencia, los explosivos tipo cilindro habrían sido lanzados desde un vehículo acondicionado con rampas y otros mecanismos artesanales de lanzamiento.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, detrás de la acción estaría el Frente Seis de Diciembre del ELN, una subestructura criminal que hace parte del Frente de Guerra Norte y que mantiene injerencia en departamentos de la región Caribe, especialmente en La Guajira. Las autoridades avanzan en la identificación de los responsables materiales e intelectuales del atentado.



Batallón de Rioacha luego de ataque terrorista Suministrado

“El terrorismo se combate con prevención, y la clave de ello es la información”, afirmó el ministro al anunciar la recompensa de hasta 200 millones de pesos para quienes suministren datos que permitan evitar nuevos atentados o capturar a los integrantes de la estructura criminal.

El ministro también aseguró que el atentado generó rechazo generalizado en el país y reiteró que las Fuerzas Militares mantendrán las operaciones ofensivas contra el ELN para neutralizar cualquier amenaza contra la población civil y la institucionalidad.

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El ministro advirtió además que, en medio del actual contexto electoral, algunos grupos armados buscan generar miedo físico y mediático en regiones focalizadas para intentar influir en los ciudadanos. “No permitiremos que la barbarie altere la democracia”, concluyó el funcionario al referirse a las medidas de seguridad desplegadas en varias zonas del país tras el atentado en La Guajira.