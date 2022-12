Oneida Pinto desmiente responsabilidad en plan para atentar contra Jorge E. Vélez

La exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, habló en exclusiva con BLU Radio luego de que se conociera que la Fiscalía General de la Nación la llamó a imputación de cargos por un supuesto plan para atentar contra el actual gobernador Jorge Enrique Vélez.

"Quiero manifestar que son calumnias. Yo nunca he tenido nada que ver con el gobernador actual del departamento de La Guajira. Jamás he estado en su despacho. No he conversado con él, no tengo por qué amenazarlo de ninguna manera”, manifestó.

Además, dijo que ella es una de las que más apoya la labor de Vélez en el departamento.

“Al contrario, nosotros hoy lo que sentimos es que ese departamento requiere de una persona que venga a gestionar y a trabajar por el departamento de La Guajira”, añadió.

Cabe recordar que la Fiscalía la llamará a imputación de cargos este viernes y que ya fue expulsada del partido Cambio Radical.