Oneida Pinto insiste en que no amenazó al gobernador de La Guajira

La exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto negó que haya amenazado de muerte al gobernador encargado Jorge Enrique Veléz.



“De ninguna manera. Nunca he tenido comunicación con el doctor Vélez, nunca he hablado con el señor Vélez desde que llegó al departamento de La Guajira”, dijo.



La exfuncionaria agregó que espera que la Fiscalía lleve el caso hasta las últimas consecuencias.



De otro lado, Pinto aseguró que durante el tiempo que estuvo al frente de la Gobernación no se hicieron contrataciones, pues solo lo que hizo fue contralar la celaduría y el aseo.



“También hicimos algunos convenios con algunos municipios que cada uno de ellos también aporto algunos recursos de recreación y de acueducto y alcantarillarlo”, explicó.



Así mismo aseguró que no tiene conocimiento de las amenazas que desde la cárcel La Ternera se hicieron.



“En absoluto. Pueden revisar todos los libros de la cárcel. Nunca he visitado la cárcel y nunca he visitado a ninguna persona”, dijo.



Por su parte, Vélez, en entrevista con BLU Radio dijo que él fue duro con la persona que lo llamó amenazarlo de muerte, en un hecho que ya investiga la Fiscalía.



“Me habían advertido que tuviera mucho cuidado. Era una persona muy fría para hablar. Yo fui bastante duro con ellos y les dije yo también tenía quien me cuidara y que con las balas de uno y otro lado vamos a ver quiénes eran los muertos”, expresó.

Publicidad