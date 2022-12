Oneida Pinto tiene investigaciones penales por contratación: Carlos F. Galán

Carlos Fernando Galán, senador de Cambio Radical, manifestó en Blu Radio que Oneida Pinto , candidata a la Gobernación de La Guajira cuestionada por su cercanía a Francisco ‘Kiko’ Gómez, tiene investigaciones penales por supuestas irregularidades en contratación (Lea también: El pueblo quiso que Oneida Pinto fuera candidata: secretario de Cambio Radical ).

Galán, quien manifestó que también se opuso a la candidatura de Gómez, admitió que se reunió con Pinto y que en esa reunión ella le dijo que no tenía ninguna investigación penal (Lea también: Me reuní con Galán para pedirle que Cambio Radical me avalara: Oneida Pinto ).

“A pesar de eso, en la ventanilla única sí salieron algunas investigaciones penales por temas de contratación, cosa que ella no me contó en la reunión”, dijo.

Agregó que en esa reunión le dejó claro a la candidata que si el partido lograba establecer que no tenía vínculos con ‘Kiko’ Gómez, la colectividad le daba el aval.

“El aval fue entregado por parte de un delegado que el comité central nombró no para entregar avales (…) sino para proponer candidatos que serían revisados por la dirección nacional”, indicó.

En ese sentido, Galán dijo que Antonio Álvarez Lleras, secretario general de Cambio Radical, no analizó con detalle los cuestionamientos contra Oneida Pinto.

El legislador añadió que, contrario a lo que pasó hace cuatro años, la entrega del aval no significa que el partido no pueda revocarlo principalmente porque Oneida Pinto aún no inscrito su candidatura.

“Esa etapa arranca el 25 de junio y entonces si el partido decide revocar un aval lo puede hacer. La entrega del aval no obliga a que esa persona se inscriba y quede inscrita”, aclaró.