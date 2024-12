ONU facilitará diálogo entre la JEP y los exFarc ante polémica con Magistrado Ramelli

Recientemente, se desató una polémica ante las declaraciones del magistrado Alejandro Ramelli en Blu Radio, en las cuales aseguró que las investigaciones que no culmine la JEP pasarán a la justicia ordinaria.

Rodrigo Londoño, quien fue el último comandante de las extintas Farc , aseguró que la JEP se estaba descarrilando y que se les estaban vulnerando algunas garantías a los firmantes del acuerdo.

En medio de la polémica, el jefe de la misión de verificación de la ONU, Carlos Ruiz Massieu, confirmó que desde Naciones Unidas buscan facilitar un espacio de diálogo y entendimiento entre las partes.

“Nosotros hemos realizado buenos oficios entre la JEP y los firmantes de paz cuando se han dado tensiones y diferencias en el pasado entre ellos, precisamente para buscar espacios de diálogo y espacios de entendimiento y ya hemos contactado a la nueva presidencia para reanudar este tipo de actividades y esperamos que pronto lo podamos materializar, siempre con pleno respeto a la autonomía de la JEP , pero también en el marco de lo acordado en el acuerdo de 2016 se puedan llegar a esos entendimientos. Es muy importante que en los tiempos que se tienen marcados la JEP pueda avanzar en su misión tan importante para la reconstrucción del país”, dijo Ruiz Massieu.

En las últimas horas, desde la JEP se volvieron a referir a la polémica con los excomandantes de la extinta guerrilla de las Farc, además, la magistrada Xiomara Balanta se refirió a algunos casos de incumplimientos.

“Si un excombatiente de las Farc EP, que fue quienes se sometieron al acuerdo de paz, están cometiendo delitos hoy en el territorio eso sí es competencia mía como justicia transicional y de esos he tenido muchos casos lastimosamente, me gustaría decir que tengo pocos, pero quiero decirles que hoy esto invadida de casos que nosotros llamamos incidentes de incumplimiento al régimen de condicionalidad y es que ellos cuando entregaron las armas se comprometieron a que no iban a volver a utilizar el regimen ilegal para atacar al Estado y lastimosamente muchos de ellos volvieron a retomar el ataque armado”, aseguró Balanta.

La magistrada también le respondió al antiguo secretariado de las Farc .

“Hoy tenemos múltiples críticas diciendo que nosotros estamos incumpliendo el acuerdo final de paz. Yo de verdad le quiero decir al secretariado ¿nosotros estamos incumpliendo el acuerdo final de paz? ¿Somos nosotros por quitar beneficios cuando están incumpliéndole al país?”, agregó Balanta.