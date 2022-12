Oposición presenta moción de censura al ministro Alberto Carrasquilla

Al cumplirse una semana del debate de control político al ministro de Hacienda,

Alberto Carrasquilla, están listas las firmas suficientes, es decir, el respaldo de unos 18 miembros del Senado, para tramitar una moción de censura contra el funcionario.

La solicitud será radicada este martes ante la Mesa Directiva del Senado. El senador Jorge Enrique Robledo señaló en su intervención ante la plenaria que, por ahora, la moción de censura la promueve la oposición, pero están esperando que se sumen otros sectores.

El congresista afirmó que hay siete violaciones a la ley por parte del ministro, principalmente con el escándalo de los llamados Bonos de agua y que preparan nuevas pruebas para el debate que tendrá que surtirse en esta corporación, en el marco de esa solicitud.

Dentro de las infracciones del ministro estarían la violación del artículo 35 del Código Disciplinario, que prohíbe a los exfuncionarios asesorar asuntos que conocieron en ejercicio de sus funciones, así como al parágrafo 2, del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 que consagra el derecho de todas las entidades estatales a reestructurar y renegociar todos sus créditos a través de operaciones de manejo de la deuda, situación que no se habría permitido a los municipios que adquirieron los bonos.

“El ministro Carrasquilla no está capacitado moral, ética y políticamente para desempeñar las funciones propias de su cargo de manera proba, responsable, eficaz, objetiva e imparcial. Adicionalmente, las notorias violaciones a la ley en las que incurrió durante la estructuración y puesta en marcha de los ‘Bonos Carrasquilla’, las cuales deben ser investigadas por las autoridades, dejan en evidencia que Carrasquilla no cumple con los mínimos estándares de la función administrativa, como son la moralidad administrativa, la prevalencia del interés general sobre el particular, los deberes de diligencia y cuidado, entre otros”, anota la proposición.

Lo que viene

La proposición que presentarán los senadores Jorge Enrique Robledo y Alexander López, de la bancada del Polo Democrático, tiene que ser puesta a consideración de la Plenaria. Si se aprueba, el Senado tiene 10 días para convocar el debate de moción de censura, tras verificar que se cumplan ciertos requisitos.

Luego, esta se somete a votación y requerirá de mayoría absoluta para salir aprobada. Si se logra, Carrasquilla tendrá que apartarse del cargo de ministro de Hacienda y se convertiría en el primer funcionario de un gobierno a quien le prospera una moción de censura.