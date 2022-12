Atraco a taxista en el sur de Bogotá; hasta la ropa le quitaron

Un taxista se vio envuelto en un atraco en el sur de Bogotá, cuando 7 delincuentes se abalanzaron sobre el vehículo para robarlo y al ver que el hombre no tenía dinero, decidieron quitarle la ropa.

“Recogí a una persona en el Restrepo y me dijo que lo llevara a las lomas, de repente en una esquina habían 7 personas y fue cuando se lanzaron al carro y me robaron (…) cuando vieron que no tenía dinero decidieron quitarme la ropa, y llevarse hasta el botiquín”, manifestó a Blu Radio el taxista afectado.

La Policía Nacional reaccionó y logró capturar a tres de los delincuentes; la búsqueda de los otros cuatro se lleva a cabo en este momento en varias localidades de la capital.