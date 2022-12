Panorama de paro camionero pinta cada vez más difícil para colombianos

El paro de transportadores de carga por carretera completa 38 días sin una solución a la vista y con un panorama cada vez más grave para millones de colombianos.



En las últimas horas, los transportadores de carga rechazaron un nuevo intento de reunión con el Ministro de Transporte Jorge Eduardo Rojas e incluso dejaron plantado al Presidente de la Conferencia Episcopal colombiana, monseñor Luis Augusto Castro, quien molesto por la larga espera sin que ellos llegaran, decidió retirarse de la entidad.



A mediodía del miércoles, el Ministro Rojas había rechazado otra “tomadura” de pelo de los camioneros, quienes no llegaron a la hora señalada a una reunión, argumentando nuevos ataques del Escuadrón Móvil Antidisturbios a los manifestantes en Duitama. Más tarde, el Gobierno hizo llegar un documento a los jefes del paro, quienes dijeron que esa propuesta no satisface ninguna de sus peticiones.



Y mientras continúa ese tire y afloje, los perjudicados son millones de colombianos, que han tenido que sufrir un aumento de hasta el 200 por ciento en los precios de algunos alimentos que comienzan a escasear, ya que no hay camiones que los transporten a las principales centrales de abastos del país. Escasean el brócoli, la cebolla larga, el plátano, la arveja, la yuca y el tomate.



Las escenas de comida botada a la basura o a la zanja al lado de la carretera son indignantes: flores en Antioquia, frutas en el Valle, leche en Boyacá, son ejemplos diarios de la forma en la que algunos productores prefieren perder lo que producen antes que regalarlo o intentar sacarlo con los camiones que están prestando sus servicios.



Medellín, Tunja, Barranquilla y Villavicencio reportan severa escasez de alimentos, a lo que se suma que ya no hay gasolina ni ACPM para muchos días en ciudades como Pasto y Villavicencio, en donde el paro ha ocasionado protestas derivadas en sectores como el de los taxistas que se quejan porque no tienen combustible para trabajar.



Anoche el Presidente Santos convocó de urgencia a una reunión con los Ministros, funcionarios y gobernadores que puedan plantear soluciones al paro, que se ha tornado violento en algunas zonas como Duitama y tal vez lo más destacado y polémico de ese encuentro fue el anuncio del saliente fiscal general encargado Jorge Fernando Perdomo, quien anunció que a partir de hoy se iniciará incautación , es decir, quitarán la propiedad de carros, camiones y tractomulas que estén bloqueando carreteras, bajo la figura del “comiso y decomiso”.



No está claro cómo van a hacer efectiva la medida, de dónde van a conseguir suficientes grúas y a dónde se van a llevar esos carros.



La pelea sigue enfrascada en dos temas: tabla de fletes y chatarrización.



Es legítimo el derecho a la protesta pero los derechos de miles de personas no pueden afectar la vida de 45 millones de colombianos.



Escuche las opiniones de los gobernadores de Antioquia, Valle y Nariño sobre las afectaciones del paro camionero en estas zonas del país: