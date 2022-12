Para mejorar educación en Colombia hay que tener docentes extraordinarios: Perry

hace dos décadas o más problemas de calidad en la educación pública y que los resolvieron con éxito, se dieron cuenta de que para “mejorar la calidad de la educación en Colombia lo fundamental es conseguir docente extraordinariamente bien preparados, reclutados entre mejores alumnos y que se motiven”.

Publicidad

“Sabemos que es importante tener buena infraestructura y ayudas tecnológicas, pero lo anterior es lo que haría posible las soluciones”, dijo Perry y agregó que “la mayoría de los bachilleres que sacan las mejores notas no consideran ir a la docencia porque no tiene programas pedagógicos de alta calidad y no saben bien cómo les va a ir profesionalmente”.

El ministro de Asuntos Exteriores británico, William Hague, y la canciller colombiana, María Ángela Holguín, se reunieron en febrero en Cartagena en donde acordaron seguir impulsando temas de ciencia, tecnología, educación e inversión.

Publicidad

Durante el encuentro, Holguín y Hague también revisaron asuntos de la agenda bilateral y regional, informó la cancillería colombiana en un comunicado.

Publicidad

En la reunión, Holguín hizo énfasis en los asuntos de medio ambiente y de la iniciativa que lidera Hague sobre prevención de violencia sexual en el conflicto armado, tema sobre el cual participará mañana en un seminario en Bogotá.

Hague, que también se entrevistó en Cartagena con el ministro colombiano de Defensa, Juan Carlos Pinzón, tiene previsto reunirse este lunes en Bogotá con el presidente colombiano, Juan Manuel Santos.

Publicidad

A comienzos de este mes visitó Colombia el viceprimer ministro británico, Nick Clegg, para fortalecer los vínculos económicos y políticos con el país.

Publicidad

Con EFE.