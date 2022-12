¿Para no fallarle al amor? Así son los corazones mecánicos hechos en Santander

Cecilia González es una mujer que hace cinco años volvió a nacer, luego de que fuera intervenida quirúrgicamente en la Fundación Cardiovascular de Colombia.

¿El motivo para vivir? Un corazón mecánico que lleva cargo en un pequeño maletín.

“Mi corazón comenzó a fallar, me fatigaba constantemente, perdía el equilibrio, por eso consulte al médico y me halló el problema cardíaco, me decidí a cambiar de corazón y me sometí a la cirugía”, contó Cecilia.

El dispositivo de asistencia ventricular de largo plazo (VAD por sus siglas en inglés), que desarrolló la Fundación Cardiovascular, le ha salvado la vida a 20 colombianos y un ciudadano ucraniano.

El VAD es un aparato recargable, las pilas duran aproximadamente 12 horas, y desde allí se generan las pulsaciones a través de una turbina para bombear 10 litros de sangre por minuto.

“Esta es una solución para prolongar la vida de las personas que no tienen posibilidades de recibir un trasplante de corazón, por falta de donantes”, aseguró el médico Leonardo Salazar de la FCV.

Según cifras de la Asociación Nacional de Donación de Órganos, en Colombia, la cultura de la donación va en aumento pero el país está retrasado en comparación con otras naciones del continente.

