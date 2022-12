Para que haya paz estable, Estado debe comprometerse a acabar con ‘paras’: Farc

Milton de Jesús Toncel Redondo alias ‘Joaquín Gómez’, miembro del secretariado de las Farc, aseguró que para que haya una paz estable y duradera es necesario que el estado colombiano se comprometa a acabar con los paramilitares.



Añadió que es necesario que el Estado implemente las políticas para dar garantías a los guerrilleros que se desmovilizarán y no ser víctimas de los paramilitares.



“Han dicho que las bacrim no son paramilitares y resulta que la operatividad de las bandas criminales es la actividad de los paramilitares porque unas bandas delincuenciales lo que cometen es delitos de policía”, manifestó el guerrillero.



‘Joaquín Gómez’ también dijo que es necesario que no se oculte la verdad sobre el fenómeno que ocurre en Colombia.



Entre tanto, este jueves se conoció que alias ‘Timochenko’ será ratificado como líder supremo de esa organización guerrillera.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-En Santa Marta las autoridades distritales están a la espera de fallo del Consejo Nacional Electoral para proceder a desmontar la valla de “Timochenko presidente”.



-El ministro de Hacienda le pedirá a la Dian que inicie la investigación de los colombianos mencionados en los papeles de “Bahamas” para determinar si hay evasión de impuestos.



-La Corte Constitucional estableció los parámetros que definen cuándo se le debe pagar una pensión a una empleada doméstica y cuando no.



-Fue declarada la emergencia ambiental en Barrancabermeja con el fin de poder controlar la emanación de petróleo en la zona rural de esa ciudad santandereana.



-Peter Sagan ganó la cuarta etapa en el Eneco tour y se acerca a Nairo Quintana en la clasificación del World Tour.



-La gobernación de Cundinamarca anunció que serán más de 11 mil uniformados los que estarán desplegados en los departamentos del centro del país para mantener la seguridad en las votaciones del plebiscito el próximo 2 de octubre.



-En Soacha se instalará un museo con el hallazgo arqueológico de una civilización que estuvo asentada en el municipio hace más de 3 mil años.