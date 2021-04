Paro exitoso es cese de actividades: Petro invita a no abrir negocios, no sacar carros y no trabajar

El senador Gustavo Petro se refirió a la jornada de paro nacional de este 28 de abril, que ha sido convocada por las centrales obreras para protestar contra la reforma tributaria . El congresista manifestó que es más importante el “cese de actividades” que salir a marchar y evitar la violencia.

“No abra su negocio mañana, permita que sus empleados no trabajen, no saque su carro mañana, ni su bus, ni su camión, ni su taxi, no vaya a trabajar”, explicó el senador.

Por otra parte, mencionó que el éxito del paro es que no se fomente la violencia. “El cese de actividades no expande la enfermedad, al contrario, la controla, no enfrenta a la Policía, es pacífico, no violento", dijo.

Sobre las personas que saldrán a las manifestaciones, Petro les recomendó que tomen las medidas de bioseguridad para evitar contagios. “Tomen distancia unos de otros, lleven tapabocas, no permitan que nadie incite a la violencia”, agregó.

Finalmente, el senador de la Colombia Humana reiteró el pedido al presidente Iván Duque de retirar la reforma tributaria del Congreso para evitar las manifestaciones.