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Partido Conservador rechaza reforma tributaria y defiende autonomía del Banco de la República

El Partido Conservador afirmó que el país necesita orden y disciplina fiscal, así como un gobierno que entienda que los recursos públicos no son ilimitados.

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