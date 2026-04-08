Partido Conservador rechaza reforma tributaria y defiende autonomía del Banco de la República

A través de un pronunciamiento en la red social X, el Partido Conservador Colombiano rechazó la nueva reforma tributaria anunciada por el presidente Gustavo Petro en la alocución del pasado martes y aseguró que no se trata de una política responsable para financiar el desarrollo del país.

La colectividad señaló que la propuesta, enmarcada en las medidas para enfrentar el alza de las tasas de interés hecha por el Banco de la República, sería una maniobra para imponer más impuestos a las familias con fines electorales, en medio de lo que califican como urgencias políticas del Gobierno.

Partido Conservador Foto: Cortesía

El partido también defendió la autonomía del Banco de la República y afirmó que una institución independiente es clave para seguir combatiendo la inflación, a la que describen como el peor impuesto que pagan los colombianos porque reduce la capacidad adquisitiva de las familias y golpea especialmente a los más vulnerables.

Según el comunicado, el déficit fiscal que el Gobierno busca resolver con más impuestos sería consecuencia del exceso de gasto público, lo que terminaría trasladando el costo a las familias mientras el Ejecutivo continúa aumentando el gasto.



Finalmente, el partido afirmó que el país necesita orden y disciplina fiscal, así como un gobierno que entienda que los recursos públicos no son ilimitados.