Partido Conservador respalda propuesta de legalizar marihuana con fines médicos

El partido Conservador anunció que va a respaldar la propuesta de legalizar la marihuana para usos medicinales (Lea también: Hay que legalizar la marihuana con fines medicinales: César Gaviria ).

Publicidad

El presidente de la colectividad conservadora, David Barguil, anunció que es bienvenida la discusión sobre dicho proyecto que fue presentando por el senador liberal, Juan Manuel Galán (Escuche también: Proyecto de ley para legalizar marihuana no será para uso recreacional: Galán ).

Frente al tema para la utilización para fines medicinales, Barguil señaló que “no se le ve el problema, pero si hay unos temas de fondo" (Escuche también: Nuevo MinJusticia respaldó la legalización de la marihuana con fines medicinales ).

Publicidad

Manifestó que “la gran pregunta que hay por hacer es si hoy en día en Colombia no se ha logrado controlar que se vendan medicamentos sin prescripción médica, ¿cómo se va a controlar la marihuana no termine con utilización recreativa y no se termine vendiendo indiscriminadamente?”.

Publicidad

El presidente del conservatismo dijo que está comprobado que los que más usan los jóvenes. Por eso, a la colectividad le preocupa la distribución de la misma y propone hacer una evaluación de fondo.