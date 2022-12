Partido de Farc tiene tan pocas posibilidades electorales que ni preocupa: Lara

Con la creación del nuevo partido político de las Farc, el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara Restrepo, indicó que este nuevo partido va a ser poco exitoso.



El presidente de la Cámara de representantes afirmó que el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común tendrá una opción nula en materia electoral por su discurso marxista, el cual se refleja en las encuestas.



“La verdad uno ve el partido de las Farc con tan poquitas posibilidades electorales que ni siquiera es una preocupación y sinceramente si algún partido, no preocupa dentro del espectro político es ese”, dijo.



Ante la seguridad a esta declaración, el dirigente de Cambio Radical se le midió a apostar su credencial como congresista. “Puedo apostar mi credencial que las Farc, tienen una opción nula en materia electoral y se los dejo ahí para que vean el nivel de seguridad con que lo afirmo”, señaló.



También afirmó que, de acuerdo con lo que ha podido conocer por parte de los colombianos, en las zonas donde tenían presencia las Farc, entre un 60 y 70 por ciento de los electores rechazan la posibilidad de la existencia de ese partido no solo por los estigmas.



Calificó el discurso que están utilizando, como “trasnochado” de los años 60 además de marxista y leninista y ante esto con muy pocas posibilidades de seducir a los colombianos.



En cuanto a la financiación de este nuevo partido político, expresó que de eso se trata un proceso de paz y que a los integrantes de las Farc se les debe dar la posibilidad de aspirar más no el derecho a gobernar.



