Partidos políticos piden rechazar críticas del fiscal al equilibrio de poderes

A través de un comunicado conjunto, los partidos políticos rechazaron las críticas que ha hecho el fiscal general, Eduardo Montealegre, a la reforma de equilibrio de poderes. (Lea también: Este martes Gobierno, cortes y fiscal tratarán tema de equilibrio de poderes )



“Hemos expresado un rechazo frente a las expresiones del fiscal con ocasión de las decisiones soberanas del Congreso frente a la reforma de equilibrio de poderes”, dijo David Barguil, presidente del Partido Conservador.



La declaración respetuosa de los partidos políticos representados en el Congreso frente a amenazas de los desaforados pic.twitter.com/CiZzJhjs5d — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) May 12, 2015

A la reunión salieron asistieron el director de Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, acompañado por el senador José Obdulio Gaviria; el codirector del Partido Liberal, Horacio Serpa; el concejal Antonio Sanguino, de la Alianza Verde; el senador Hernán Andrade, del Partido Conservador; el presidente de Cambio Radical, Carlos Fernando Galán y el senador del Partido de La U Roy Barreras, como también la senadora Claudia López.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Las víctimas de las Farc dicen que aceptan que los líderes guerrilleros se reúnan en La Habana, siempre y cuando haya resultados concretos en la búsqueda de la paz para el país.



-El procurador Alejandro Ordóñez acusó al Gobierno de ocultar documentos del Instituto Nacional de Salud, en los cuales se demuestra que el glifosato no tiene consecuencias para la salud humana.



-Un ambientalista quindiano le propuso al Gobierno combatir los cultivos ilícitos utilizando mariposas y el glifosato.



-Mientras crece la expectativa por el encuentro entre el Gobierno y la Comisión Interinstitucional de la Justicia, los partidos políticos intentan hacer frente a la oposición del Fiscal General a la reforma al equilibrio de poderes.



-El congresista Caldense Hernán Penagos, ponente del proyecto de equilibrio de poderes, pidió la participación de las altas cortes en los debates que se inician en la Cámara de Representantes.



-La venta de activos de la Nación para financiar la infraestructura prende las alertas en la oposición pues desde el Centro Democrático dicen que el Gobierno estaría pensando vender a Ecopetrol, como lo está haciendo con Isagen.



-En Cartagena continúa la captura masiva de militares y civiles vinculados a un escándalo por apropiación presupuestal en la escuela naval.



-El personero de Yumbo, Valle, denunció excesos por parte de uniformados que habrían utilizado gases y pistolas eléctricas en contra de hinchas del América de Cali dentro de una estación de policía.



-Varios turistas en Santa Marta están alarmados por el aumento del contrabando de gasolina en buses de transporte de pasajeros.



-Hay indignación entre los defensores de los animales en el Meta, por la foto de varios tigrillos cazados, al parecer, por integrantes de la fuerza pública.



-Dos hombres dedicados al tráfico de inmigrantes hacia Panamá completan una semana desaparecidos.



-Los gremios de la ciudad de Barranquilla ven con buenos ojos la alianza público privada para el manejo del emblemático Hotel El Prado.



-Concejales de Cúcuta y del estado Táchira, en Venezuela, dicen que no ha funcionado el cierre nocturno de la frontera para combatir el contrabando.



-Dos casos de fleteo se han registrado en el área metropolitana de Bucaramanga en menos de una semana.



-Las autoridades reportan más de 40 fallecidos hasta el momento por el nuevo terremoto de más de 7 grados que se registró en las últimas horas en Nepal.



-Un nuevo escándalo de corrupción internacional podría salpicar al gobierno de Nicolás Maduro.



-El Estado de Texas votará para frenar los matrimonios de personas del mismo sexo, lo que significa un claro mensaje para la Corte Suprema de Estados Unidos que examina el tema de fondo a nivel nacional.



-La Alcaldía de Bogotá anunció tres meses de transición para no generar traumatismos por la salida de circulación de los buses tradicionales en la capital del país.



-Habló el taxista que es señalado de ser el responsable de atropellar a un joven de 19 años en el sector de La esperanza, en el noroccidente de Bogotá.