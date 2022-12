Alcaldes de zonas veredales ratifican su apoyo al nuevo acuerdo de paz

A través de una carta, los alcaldes locales de los municipios que fueron designados como zonas veredales se pronunciaron frente al nuevo acuerdo de paz.



En el documento, los mandatarios manifestaron su apoyo y compromiso con el nuevo acuerdo pactado entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc asegurando que sus territorios están entre los más flagelados por la violencia, por lo cual, están expectantes ante la firma del mismo.



Alcaldes de zonas veredales como Caldono, Cauca; Ituango, Antioquia; Tibu, Norte de Santander, y otros 18 municipios más, resaltan el mantenimiento del cese al fuego bilateral, afirmando que es un acto de confianza que ha servido para contrarrestar la incertidumbre y el desánimo generados por los resultados del plebiscito. No obstante, aseguran que no se puede seguir dando prorrogas a la negociación ya que con eso se pone en riesgo la paz para el país.



“No podemos darle más largas a esta oportunidad histórica que nos interpela como Estado y como sociedad, a pesar de la madurez política demostrada por todas las partes involucradas en el proceso (Gobierno Nacional, Representantes del “SI” Representantes del “NO”, FARC-EP y movimientos y organizaciones sociales), y los diversos y valiosos ejemplos de diálogo democrático que se han generado luego del plebiscito, no podemos olvidar que la situación sigue siendo frágil, en cualquier momento se pueden presentar hechos que pongan en riesgo el cese al fuego”, añade la carta.



Por otra parte, manifiestan su preocupación ante la posible deserción de algunos integrantes de las Farc tras las demoras ocurridas en este acuerdo de paz, ya que resaltan que muchos de estos combatientes se encuentran ubicados en sus territorios.



Finalmente, los mandatarios locales hacen un llamado a las partes negociadoras a buscar una pronta salida jurídica y política al proceso y a que se brinden las garantías necesarias para ratificar la seguridad en sus municipios, rechazando los actos de violencia que se han presentado los últimos días.



“Exigimos buscar salida jurídica y política a este proceso y que se implementen los protocolos que se han establecido en el acuerdo, también solicitamos se brinden las garantías necesarias para los mandatarios de estos municipios que tienen a su cargo esta gran responsabilidad y rechazamos de manera categórica los actos de violencia que se vienen presentando a lo largo y ancho de nuestro País, y solicitamos de manera urgente que el mecanismo de Monitoreo y Verificación inicie sus labores en los territorios”, dice la carta.