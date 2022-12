Apoyo el SÍ por ser latinoamericano: presidente de Costa Rica

En diálogo exclusivo con BLU Radio, el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, aseguró que apoya el proceso de paz con las Farc al entender que es una posibilidad de acabar con el último conflicto armado del continente.



“Es la posibilidad de convertir a Colombia en un hemisferio de paz, es el último conflicto armado que tenemos y en ese sentido me siento muy contento de saber que podría llegar a su final”, manifestó el presidente Solís.



“Apoyo el SÍ pero no por colombiano sino por latinoamericano”, agregó.



Además, aseguró que “en general se ve en la mayor parte del país un apoyo al SÍ pero hay otras regiones en donde eso no es una realidad pero eso se sabrá cuando se terminen de contar todos los votos”.



Finalmente, dijo que aunque no es colombiano, es “el presidente de un país que quiere mucho a Colombia” y que busca el beneficio general de América Latina.



