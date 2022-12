ELN no hace un favor dejando de atacar, pero sí es gesto de buena voluntad: Pearl

Frank Pearl, integrante del equipo negociador del Gobierno, habló con BLU Radio desde Cartagena, ciudad que acoge la firma final de los acuerdos entre el Gobierno y las Farc.



“Hace muchos años comenzamos a trabajar en esto y hubo muchos momentos difíciles, como cuando estábamos acordando el punto de la justicia”, manifestó.



“Hay que decir que se tienen que presentar ante los tribunales todos aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad y las víctimas las van a poder confrontar, eso no es impunidad”, añadió.



Frente a la a tregua ofensiva del ELN para permitir la participación ciudadana en el plebiscito, Pearl dijo que esta organización guerrillera no le está haciendo un favor a la población civil.



“El ELN no nos hace un favor dejando de atacar, pero si es un gesto de buena voluntad que puede traer buenas noticias”, aseveró.



Pearl acotó que este 26 de septiembre es un día histórico para todos los colombianos porque es “dar un paso definitivo hacia la paz”.



Finalmente, mencionó que el tema de la salida de las Farc de la lista de grupos terroristas de Estados Unidos y la Unión Europea es “un tema diplomático que corresponde a la Cancillería y de eso no hay nada en el acuerdo”.



“Lo importante es que si las Farc cumplen con la verdad plena pueden tener un tratamiento especial, de lo contrario tendrán que someterse a todo el rigor de la justicia”, puntualizó el negociador del Gobierno en el proceso de paz con las Farc.