Gobernador de Caquetá dice que disidentes ‘Calarcá’ siguen presionando para votar por un candidato

A 12 días de la segunda vuelta presidencial, crece la preocupación en el departamento de Caquetá por las denuncias de presunto constreñimiento electoral ejercido por las disidencias de alias 'Calarcá' y alias 'Mordisco'.

En diálogo con Noticias Caracol, el gobernador Luis Francisco Ruiz advirtió que comunidades de distintos municipios estarían siendo presionadas para orientar su voto hacia un candidato específico, situación que, según afirmó, pone en riesgo las garantías democráticas de los ciudadanos.

Según Ruiz, las presiones serían ejercidas principalmente por la estructura armada ‘Jorge Suárez Briceño’, al mando de alias 'Calarcá', cuyos integrantes estarían convocando reuniones mediante panfletos, mensajes de WhatsApp y citaciones dirigidas a juntas de acción comunal, donde presuntamente se exige a los habitantes votar por un determinado candidato.

“Lo digo sin tapujos en la lengua, están de una manera descarada desde el miércoles de la semana pasada, constriñendo a la población pidiéndoles que voten por un candidato y les están exigiendo que tienen que tomarle foto al voto, que todo aquel que sospeche que no vota por el candidato que ellos le están diciendo, les iban a cobrar una multa de hasta $2.000.000 o que tendría que abandonar la región”, detalló el mandatario.



Disidencias FARC, referencia. Foto: AFP.

El gobernador señaló que las denuncias provienen de municipios como San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, El Doncello, Puerto Rico y San José del Fragua.

Dichos reportes, reseñan que los presidentes de las juntas de acción comunal estarían siendo obligados a identificar y llevar control de los votantes en sus respectivas comunidades lo que representa una grave vulneración al derecho de los ciudadanos a ejercer un voto libre y secreto.

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Frente a este panorama, la Gobernación convocó un consejo de seguridad con la participación de autoridades militares, policiales y organismos de control. Sin embargo, el mandatario consideró que las medidas adoptadas hasta ahora resultan insuficientes debido a la dispersión geográfica de los puestos de votación y a las dificultades para garantizar presencia institucional efectiva en las áreas rurales.

Finalmente, Ruiz hizo un llamado al Gobierno Nacional para que adopte acciones más contundentes frente a la presencia de grupos armados ilegales en la región y cuestionó la efectividad de la política de paz total y aseguró que el control territorial ejercido por estas estructuras continúa afectando la seguridad y la participación democrática de los habitantes de Caquetá.