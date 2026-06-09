Arranca distribución de material para la segunda vuelta presidencial en 13.742 puestos en Colombia

La organización de la segunda vuelta presidencial entra en su fase definitiva. La Registraduría Nacional comenzó la distribución del material electoral que será utilizado en los 13.742 puestos de votación habilitados en el país, mientras que el Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza en la acreditación de testigos electorales con el objetivo de garantizar vigilancia en la totalidad de las cerca de 122.000 mesas que funcionarán durante la jornada.

De acuerdo con el registrador delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez, ya está impreso el 100 % de las tarjetas electorales, incluidos ejemplares adicionales para atender contingencias y reforzar los puestos con mayor participación. La distribución inició por los territorios más apartados, especialmente los 7.479 puestos ubicados en zonas rurales y de difícil acceso, donde el traslado del material puede tomar hasta tres días.

Los kits electorales que están siendo distribuidos contienen todos los elementos necesarios para el desarrollo de la jornada, entre ellos tarjetones, formularios de escrutinio, certificados electorales, registros de votantes, huelleros, esferos y demás implementos requeridos por los jurados de votación. La entidad precisó que estos materiales seguirán siendo transportados hasta la madrugada del día de las elecciones.

¿Cómo se preparan las elecciones en el exterior?

La Registraduría también confirmó que el material electoral destinado al exterior ya fue enviado a los 67 países donde habrá votación. Los colombianos residentes fuera del país podrán sufragar entre el 15 y el 20 de junio en 253 puestos habilitados, para lo cual la logística ya se encuentra completamente preparada, según la entidad.

Elecciones presidenciales en Colombia Foto: AFP

¿Cómo será la inscripción de los testigos electorales?

El delegado recordó además que se mantendrán los mismos puestos, mesas y los mismos 850.871 jurados de votación que participaron en la primera vuelta presidencial. Asimismo, reiteró que los ciudadanos solo podrán votar con la cédula amarilla con hologramas o con cualquiera de las versiones de la cédula digital y recomendó acudir temprano a las urnas para evitar contratiempos antes del cierre de la jornada a las 4:00 de la tarde.

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Por su parte, el magistrado del CNE, Cristian Quiroz, informó que la Sala Plena autorizó la postulación de hasta dos testigos electorales por campaña en cada mesa de votación. Para facilitar este proceso, el organismo habilitó herramientas digitales que permiten a las campañas monitorear en tiempo real la cobertura de sus testigos y conocer en qué regiones aún necesitan acreditaciones.

El magistrado explicó que cada campaña cuenta con acompañamiento técnico permanente y que el CNE estudia la posibilidad de ampliar el plazo de inscripción de los testigos electorales. Aunque la fecha definitiva será definida por la Sala Plena, la autoridad electoral busca encontrar un equilibrio entre brindar más tiempo a las campañas y garantizar la expedición oportuna de las credenciales.

Según Quiroz, la meta es alcanzar una cobertura total de las mesas de votación, impulsada por la experiencia de la primera vuelta. En esa jornada, la campaña de Iván Cepeda acreditó 115.587 testigos electorales y la de Abelardo De La Espriella 111.181. El magistrado destacó que la amplia presencia de estos actores contribuyó a minimizar diferencias entre el preconteo y los escrutinios y aseguró que para la segunda vuelta existe un interés aún mayor de las campañas por fortalecer la vigilancia electoral.