Gobierno responde a JEP que recursos no han sido entregados porque no están disponibles

El presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal , denunció que el Gobierno nacional no estaría cumpliendo con sus funciones de entregar a esta jurisdicción el presupuesto necesario para que los responsables de crímenes cometidos durante el conflicto puedan cumplir con las sanciones restaurativas.

“La JEP también manifiesta su preocupación por la falta de cumplimiento del Gobierno nacional en sus obligaciones en materia de presupuesto con el componente restaurativo del acuerdo final de paz. La JEP llama la atención sobre el hecho de que el presupuesto del Fondo Colombia en Paz haya sido reasignado. Este dinero estaba destinado a la implementación de las sanciones, a través de las cuales los comparecientes deberán cumplir con sus sentencias para restaurar el daño causado a las víctimas y a sus comunidades”, señaló Vidal.

Desde el Gobierno Nacional, la Unidad de Víctimas emitió un comunicado en el que explican que el Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz aprobó en diciembre de 2023 la creación de la Subcuenta Justicia Restaurativa JEP. Sin embargo, la jurisdicción habría pedido el cambio de la titularidad de la subcuenta. Finalmente, y después de un proceso en el que participó el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), se concluyó que la Unidad para las Víctimas sería la entidad idónea para ejecutar la subcuenta.

"En sesión del Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz No. 54, la JEP solicitó la eliminación de la subcuenta, pues procedimentalmente no es posible el cambio de titularidad, sino la creación de una nueva. En la sesión No. 55, la Unidad para las Víctimas solicitó el retiro del punto de la creación de la subcuenta, con el fin de revisar técnica y jurídicamente los fundamentos que sustentaban su creación. De modo que, contrario a lo que se ha afirmado, dicha subcuenta aún no ha sido creada y la Unidad para las Víctimas no ha recibido tales recursos", señala la entidad.

Publicidad

Además, según el comunicado de la Unidad para las Víctimas, el Ministerio de Hacienda informó que los recursos de la Bolsa Paz del 2024 no se encuentran disponibles en su totalidad, y el desembolso fue aplazado por la coyuntura fiscal del país. En ese sentido, el Gobierno explica que aún no se ha tomado una decisión frente a la destinación de esos recursos, los cuales tampoco han sido desembolsados.

"Desde la Unidad para las Víctimas hacemos un llamado para que no se hagan afirmaciones sobre procesos que hasta este momento aún no se han consolidado; esto con el fin de no desinformar a la ciudadanía, al país y, sobre todo, a la población víctima. Invitamos a la JEP a un diálogo efectivo que permita la construcción de planes y programas de contenido restaurativo y reparador en aras de la construcción de una paz estable y duradera para Colombia", señala el Gobierno nacional.