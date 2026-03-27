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Gobierno y Coordinadora Nacional avanzarán proceso de paz tras haber sido declaro "estado crítico"

La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano es una disidencia de la Segunda Marquetalia, que había declarado en estado crítico el proceso de paz con el Gobierno tras la muerte de uno de sus voceros.

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