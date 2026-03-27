Gobierno y Coordinadora Nacional avanzarán proceso de paz tras haber sido declaro "estado crítico"

El Gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano se reunieron durante dos días en Bogotá para hablar del proceso de paz, el cual había sido declarado "en estado crítico" por parte de ese grupo armado ilegal, después de que se presentara la muerte de Alexander Rondón, alias 'Machaco', quien era integrante de la mesa de paz.

"Las delegaciones lamentan el repudiable asesinato del delegado de la CNEB Alexander Rondón, y acompañan el duelo por el accidente aéreo ocurrido en un avión Hércules C-130 en el municipio de Puerto Leguizamo, departamento del Putumayo”, dice el comunicado firmado por las delegaciones.

Miembros del grupo disidente de las FARC Segunda Marquetalia marchan en una finca en Llorente, una zona rural de la ciudad portuaria de Tumaco, departamento de Nariño, Colombia, el 31 de agosto de 2024. AFP

El Gobierno y el grupo ilegal llegaron a un acuerdo para avanzar en el proceso de paz.

“Retomar las labores para el funcionamiento y puesta en marcha de la Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal del Valle del Guamuez, Putumayo, y ratifican que el proceso de traslado de los integrantes de la CNEB a dicha zona se producirá tan pronto se lleven a cabo las acciones de adecuación de los terrenos donde se ubicará la Zona de Ubicación Temporal”, agregan las delegaciones en el comunicado.



Es importante recordar que la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano es una disidencia de la Segunda Marquetalia.