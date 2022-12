Hace años no veía a humanos tan furiosos: Mockus agredido por partidarios del NO

El profesor Antanas Mockus, exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial, denunció que fue agredido por manifestantes que apoyan el NO en el Plebiscito por la Paz.



“En la tarde del domingo íbamos en búsqueda de un restaurante para almorzar. En ese momento había unos 25 o 30 partidarios del NO usando unos megáfonos y se vienen a hablar conmigo y yo contento. Luego noto que estaban furiosos, hacía años que no veía a seres humanos tan bravos. Yo escogí argumentar más tranquilamente, intercambiamos algunos argumentos y se me ocurrió decirle ‘déjeme abrazarla’ y le cambiaron los músculos”, narró líder político.



“Finalmente nos abrazamos, no fue necesario que nos dividiera la Policía pero les pido que no lo hagan con tanto odio ni con tanta rabia”, añadió.



En diálogo con BLU Radio, Mockus dijo que tiene la esperanza de que lo que se decida el próximo 2 de octubre sea acatado por todos los colombianos, por lo que hizo un llamado a que todos los ciudadanos se preparen tanto para el triunfo del SÍ como el triunfo del NO.



“Ese resultado debe ser orden bendita de la democracia”, advirtió.



El exalcalde de la capital del país finalmente recordó que el expresidente Álvaro Uribe fue el primero en proponer otras alternativas a la cárcel como castigo a quien cometa un delito.



“El primero en proponer en Colombia en los tiempos que yo recuerdo pena alternativa a la cárcel fue el Gobierno del presidente Uribe en su primer periodo”, finalizó.



