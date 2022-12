Implementación de la reforma rural podría tardar hasta 15 años

El miembro del equipo negociador de paz con la guerrilla de las Farc, Frank Pearl, aseguró que la implementación de la reforma rural podría demorarse hasta 15 años.



“Se está trabajando para que el plazo de implementación de la reforma rural sea mayor, probablemente no 10 sino a 15 años. Esa implementación no afecta la regla fiscal. Tiene el beneficio de garantizar el manejo fiscal, la estabilidad macroeconómica, bajas tasas de interés que nos permite responder el grado de inversión", precisó Pearl.



El miembro del equipo negociador del gobierno con el ELN y las FARC aseguró que esa propuesta fue presentada por el sector del Gobierno a la mesa de La Habana, junto con las que hacen parte del ramillete de las de los promotores del No, esto para reajustar el acuerdo de paz.



Finalmente, dijo que los diálogos van muy avanzados frente a esa propuesta.