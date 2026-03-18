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Blu Radio  / Nación  / Paz  / Más de 6.000 personas confinadas en Bajo Baudó por paro armado indefinido del ELN: alerta Defensoría

Más de 6.000 personas confinadas en Bajo Baudó por paro armado indefinido del ELN: alerta Defensoría

La Defensoría alertó sobre una grave situación humanitaria en el municipio de Bajo Baudó, en Chocó, tras el inicio de un paro armado indefinido, que mantiene a más de 6.000 personas, de 25 comunidades, confinadas.

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