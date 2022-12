No habrá pensiones de por vida para desmovilizados de Farc: Frank Pearl

Pearl quiso aclarar cómo será la reintegración de los guerrilleros y por qué el proceso beneficiará a las comunidades.

Admitió que hay algunas personas “que piensan que puede ser injusto darle dinero a una persona que salió de la guerrilla, que ha hecho daño, mientras en Colombia hay personas sin trabajo o con trabajos mal pagos y que nunca le han hecho daño a nadie”, y apuntó que ese es, precisamente, uno de los dilemas que se enfrentan al tratar de resolver un conflicto armado interno tan extenso.

Sin embargo, Colombia tiene una historia de reincorporación y reintegración de más de 30 años, por lo que el Gobierno tiene identificado “que lo que funciona es entender quién es cada una de estas personas. Su nivel de solidez psicológica, relación con su familia y sus aspiraciones y sueños”.

Para esto se harán perfiles a través de un censo “para entender con quién estaríamos trabajando y hacer una ruta que tiene actividades concretas y metas, con la finalidad de que al final de este proceso ellos puedan ser buenos miembros de familia, buenos ciudadanos y salir a trabajar en igualdad de condiciones como cualquier colombiano”.

Dijo también que en las zonas de concentración “se les dará un apoyo inicial de 2 millones de pesos por persona, para que compren ropa, enceres para la casa y pagar unos meses de alquiler del sitio donde vayan a vivir”.

Además, los reinsertados recibirán el 90 % de un salario mínimo, $620.000, durante 24 meses, siempre y cuando “hagan parte de la ruta de reincorporación”.

Pearl añadió que después del mes 24 recibirían un apoyo menor: “Esa cifra hoy es un máximo de $480.000 al mes. Realmente es un apoyo de $120.000 al mes por diferentes actividades, porque se asume que a partir del mes 24 ellos pueden trabajar, así sea medio tiempo, para complementar los ingresos”.

Fue enfático al añadir que no se está creando un gueto para las Farc. “Aquí no hay sueldos de por vida. Nunca hay sueldos, aquí hay apoyos monetarios condicionados. Aquí no hay pensiones para las personas de las Farc”.

Finalmente, explicó que estas personas recibirán, como lo han recibido más de 40 mil colombianos en los últimos años, un apoyo para que monten un negocio.

“Lo que dice el acuerdo es que la reincorporación se hará de acuerdo a los intereses de las personas, y para eso las Farc van a crear una cooperativa que se llamará Ecomun; esa cooperativa puede direccionar esos recursos para hacer unos proyectos colectivos”, aseguró.

Escuche en el audio adjunto el análisis completo de Frank Pearl en El Radar de Blu Radio, con Ricardo Ospina.