Nuevo intento de paz se demoraría 10 años si gana el NO: De la Calle

El jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, dijo que Colombia tardaría cerca de 10 años tratando de negociar nuevamente con las Farc, en caso de que fracase el Plebiscito por la Paz.

De la Calle aseguró que no cree en la hipótesis de una renegociación, pues ya que esta no será válida y tardaría una década en realizarse, generando mayor incertidumbre en los colombianos.

Entretanto, Frank Pearl aseguró que la abstención no es una opción viable para el Plebiscito, ya que quién no salga a votar el 2 de octubre a votar, no podrá quejarse.