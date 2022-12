Santos convoca a alcaldes y gobernadores a instaurar consejos territoriales de paz

La medida del Gobierno se da en medio de la semana previa para la firma de la paz definitiva con la guerrilla de las Farc que será el 26 de septiembre. Esto con el fin de contar con escenarios de concertación de temas entre el Estado y la sociedad civil relacionados a la terminación del conflicto armado.



El presidente Juan Manuel Santos ha manifestado ante mandatarios regionales que “La paz tiene que construirse desde los territorios y para los territorios. Y ahí los alcaldes entran a jugar un papel determinante”.



El Jefe del Estado ha expresado la importancia de la labor que realizarán los mandatarios locales durante la inminente etapa del posconflicto.



“Yo los invito a que trabajemos juntos. Ustedes son protagonistas del proceso, pero sobre todo serán mucho más importantes, mucho más protagonistas en el posconflicto”, reiteró.



De igual forma, estos Consejos Territoriales de Paz permitirá dar un apoyo y acompañamiento a la política de la construcción de paz que es el período posterior a la firma de los acuerdos y el período de transición hacia el postconflicto.



Allí tanto alcaldes, gobernadores, concejales y diputados deben promover la construcción de una cultura de respeto por los derechos humanos, proponer consensos y estrategias políticas en torno a la protección y defensa de los derechos fundamentales y el derecho internacional humanitario.



“De acuerdo con la misma ley, la política de paz del Estado, que desarrollarán las autoridades de la República, el Consejo Nacional de Paz y los Consejos Territoriales de Paz, se orientará por los siguientes principios rectores (art. 2):



a) Integralidad. Para la consecución y mantenimiento de la verdadera paz no es suficiente la sola eliminación de la guerra; se requiere simultáneamente de un conjunto de medidas integrales de carácter socioeconómico, cultural y político que combatan eficazmente las causas de la violencia;



b) Solidaridad. La paz no es sólo el producto del entendimiento y comprensión de los seres humanos sino también el resultado de su solidaridad y reciprocidad;



c) Responsabilidad. Como la consecución de la paz es una finalidad del Estado y a la cabeza de éste está el Presidente de la República, será él quien responda por los resultados; en los términos de la presente ley, responderán igualmente las Comisiones y los Comités que aquí se crean, y los gobernadores y los alcaldes en lo departamental y municipal respectivamente;



d) Participación. Alcanzar y mantener la paz exige la participación democrática de los ciudadanos, el compromiso solidario de la sociedad y la concertación de las políticas y estrategias para su consecución;



e) Negociación. La consecución de la paz implica la utilización prioritaria del recurso del dialogo y la negociación como procedimientos expeditos para la desmilitarización de los conflictos sociales y políticos nacionales y territoriales;



f) Gradualidad. Una paz sólida sólo se construye en un proceso continuo y gradual de soluciones integrales, solidarias, responsables, participativas y negociadas.



Escuche en este audio más información sobre:

Publicidad

-EPM aseguró que reiniciar operaciones tras el daño en la central de Guatapé dos meses antes de lo esperado ayuda a subsanar las pérdidas económicas que, según un informe de la Contraloría ascienden a 70 millones de dólares.

-Dos helicópteros y 105 brigadistas intentan controlar el incendio declarado desde hace seis días en la selva central de Perú, donde ya hay calcinadas unas 10.000 hectáreas de áreas naturales y cuyas llamas también afectan a la reserva comunal de la etnia indígena asháninka.

Publicidad

-El colombiano Néstor Javier Ayala consiguió una medalla de bronce para el país en ciclismo de ruta en los Juegos Paralímpicos de Rio. De esta manera, nuestra delegación sigue haciendo historia en las justas al conseguir dos medallas de oro, tres de plata, ocho de bronce y 47 diplomas.