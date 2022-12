Según Invamer Gallup, el SÍ ganaría en el Plebiscito por la Paz el 2 de octubre

La más reciente encuesta de Invamer Gallup consultó a los colombianos sobre su intención de voto en el plebiscito, los problemas que cree se solucionarían de ganar el SÍ y el futuro del conflicto con las Farc si el NO triunfa en las urnas el próximo 2 de octubre.

En el sondeo anterior, los colombianos aún no conocían la pregunta definida por el Gobierno para la refrendación de los acuerdos.

Frente a la intensión de votar el plebiscito para refrendar los acuerdos con la Farc, la encuesta muestra que esta disminuye de 35.1 a 31.9 %; también el porcentaje de los que afirmaban en agosto que no iban a votar pasó del 20 al 16.6%.

Así mismo, el sondeo indica un aumento en los indecisos, cifra que podría jugar a favor o en contra del plebiscito el día de las elecciones; las personas que no saben si votarán pasaron del 18.4 a 21.8%, mientras que los que indicaron que probablemente votarán se incrementaron del 14 a 17.5 %.



Sí o NO



Esta es la pregunta que toma más relevancia dentro de la encuesta, y la tendencia se mantiene estable frente a lo dicho por los consultados en agosto pasado.



El mes anterior el 32,5 % de los encuestados manifestaron su apoyo al NO, tendencia que no se diferencia en mucho de la lograda en septiembre que fue del 32,4 %.



El Sí corrió igual suerte, pues en agosto logró un 67,5 y en septiembre marcó 67,6 %.



¿Está enterado?



Al preguntarle a los colombianos si conocía “detalladamente” los acuerdos entre Gobierno y Farc, el 7.1% dijo que sí, el 17.4% dijo que no y el 31.8% respondió más o menos.



Si llegara a ganar el SÍ, los colombianos creen que el narcotráfico no se solucionará, 78.1%; que la violencia política continuará, 68.1%; que las Farc no cumplirán lo pactado, 61.8%; que las víctimas no obtendrán la verdad, 61.8%; en contra, el 48.8% cree que el Gobierno sí cumplirá todos los compromisos de la negociación.



La encuesta también deja claro el descontento del 74% de los colombianos con la participación en política de las Farc, mientras que si gana el NO, el 38.2% de los encuestados creen que se reiniciaría el conflicto con esa guerrilla, contrario al 53.2% cree que se volverían a sentar a negociar.



Diálogos con el ELN



Respecto a diálogos con el ELN, los colombianos en un 69.6% están de acuerdo en que el Gobierno insista en llevarlos a cabo, sin embargo, un 57.3% cree que en caso de que esta guerrilla no acepte una negociación las FFMM estarían en capacidad de derrotarlas militarmente. El 34.7 dice que no.



Personajes



Sube el nivel de aprobación del presidente Juan Manuel Santos de un 30.7% en agosto a un 35% en septiembre.



Por su parte, la imagen favorable de Álvaro Uribe cae de 60% a 57.6% en septiembre; Andrés Pastrana de 32.6 a 31.4%.



Uno de lso que reportó una leve mejoría fue el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien subió del 35.7 a 37%. Germán Vargas Lleras también mejoró de 43 a 46.3%.



César Gaviria pasó de 34.7 a 35.7%, Humberto de la Calle de 34.3 a 36.1, el exprodurador Alejandro Ordóñez de 18.8 a 21.9.



El nuevo fiscal, Néstor Humberto Martínez, se mantuvo con un 13.6%.



Esta encuesta fue realizada por Invamer para Caracol Televisión, Blu Radio y El Espectador, entre el 14 y el 18 de septiembre, a 1.200 personas, mayores de edad y aptas para votar en el próximo plebiscito, discriminado por municipios, con planimetría, en hogares de las manzanas seleccionadas en cada población.



Los márgenes de error dentro de unos límites de confianza de un 95% son: para el total de la muestra de 1.200 encuestas es +/- 3%; Bogotá +/- 7.1%; Norte Caribe +/- 5.8%; Centro Oriental +/- 5.8%; Antioquia/Eje Cafetero +/- 6.6%; y sur Occidente +/- 6.8%. Para la pregunta si votará Sí o No el plebiscito, el margen de error es +/- 4.9%.



La encuesta se realizó en los municipios de: Armenia, Armero, Barranca, Barranquilla, Bello, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Buga, Cali, Cartagena, Chaparral, Chiquinquirá, Clemencia, Coloso, Corozal, Cúcuta, El Carmen de Bolívar, El Charco, Facatativá, Guamal, Guayabetal, Ibagué, Itagüí, Juan de Acosta, La Ceja, La Cumbre, La Jagua, Lorica, Madrid, Manizales, Medellín, Nuevo Colón, Oporapa, Pasto, Pereira, Pitalito, Pradera, Puerto López, Rionegro, Samaná, San José de Ure, San Juan de Urabá, San Pelayo, Santa Marta, Santander de Quilichao, Santo Domingo Sardinata, Soledad, Solita, Suárez, Tado, Tarazá, Turno, Uribia, Valledupar y Yacopí.



Estas son otras conclusiones de la encuesta:



- Para los colombianos, la corrupción sigue siendo el principal problema del país con un 21.2%, seguido por el desempleo (18.1%) y la inseguridad (13.4%).



- El orden descendente las regiones que votarán el sí: Sur Occidente, 84.9; Caribe, 73.4; Cafetera, 64; Bogotá, 59.8; y Centro Oriental, 59.7.



- El orden descendente de regiones por el no: Centro Oriental, 40.3; Bogotá, 40.2; Cafetera, 36; Sur Occidental, 15.1%.



- Por el sí: estrato 1-2, 71.2%; estrato 3, 63.5%; estratos 4 a 6, 57.3%.



- Por el no: estrato 1-2, 28.8%; estrato 3, 36.5%; estratos 4 a 6, 42.7%.



- Por el sí: edades entre 18-24, 51.2%; edades entre 25-34; 57.6%; edades entre 35-44, 61.1%; edades entre 45-54, 75.5%; 55 o más, 79.4%. Entre más adultas las personas, más optan por el sí.



- Por partidos políticos por el no descendente: Centro Democrático, 24.5%; Cambio Radical, 52.5%; La U, 80.7%; Conservador, 81.7%; Liberal, 83.9%; Polo, 86.8%, Alianza Verde, 88.4%.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias

-Según el Representante Carlos Guevara, Colombia podría llegar a ser la próxima Minamata, territorio japonés afectado gravemente por emisiones de mercurio, pues el Gobierno Nacional no ha sido efectivo en el control del elemento.

-El expresidente Álvaro Uribe finalmente se refirió a la propuesta del senador del Centro Democrático Ernesto Macías de realizar un debate público entre él y el presidente Juan Manuel Santos. El exmandatario aceptó el debate pero aseguró que el gobierno Santos, prácticamente, ya tiene ganado el plebiscito con la entrega de recursos.

-El Consejo de Estado hizo un llamado de atención al Gobierno Nacional para que se evite intentar revivir disposiciones que estaban contenidas en el Código Minero, que la Corte Constitucional tumbó, mediante la expedición de decretos reglamentarios.

-El Ministerio de Hacienda anunció recursos adicionales por 25 mil millones de pesos para descongestionar procesos judiciales.

-El Presidente Nicolás Maduro se refirió al acuerdo de paz en Colombia; dijo el mandatario que espera que realmente se respete y que luego no sean asesinados los líderes guerrilleros.

-El incendio forestal que afecta desde hace 11 días una zona de la provincia de Satipo, en la región Junín, en el centro de Perú, destruyó 5.144 hectáreas, 70 % de ellas de bosques nativos, informó el gobierno.

-Al menos 30 países se unirán formalmente el miércoles al acuerdo de París sobre el clima, poniendo al texto más cerca de su entrada en vigor, informó Naciones Unidas.

-Nicaragua acogerá el próximo 30 de septiembre un foro internacional sobre microcefalia, en el que está prevista la participación de expertos en el área de la salud de países como Argentina, Colombia y El Salvador.