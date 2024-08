Si quisieran ayudar al pueblo no secuestrarían: líderes en Cauca por caso de comerciante

Miguel Hernán Sandoval es un reconocido comerciante en el norte del Cauca. Justamente en esa zona del país se desplazaba en una carretera el pasado 15 de agosto cuando fue secuestrado.

Algunas personas armadas interceptaron el vehículo y lo obligaron a bajar, posteriormente fue llevado a una zona rural del corregimiento El Ortigal, en Miranda, Cauca.

Rosi Albani Pérez es coordinadora de la mesa departamental de víctimas del Cauca y aseguró que, Sandoval, es una persona que apoya mucho a las comunidades.

“Es muy preocupante porque él es una persona muy importante para nuestro espacio social y comunitario por su aporte no solo como comerciante, sino como ser humano, en visitas a la biblioteca y enseñándole a los jóvenes muchas cosas buenas en el marco del buen trato hacia los demás y de cómo trabajar en una sociedad mejor”, señaló Albani.

Miguel Hernán Sandoval es el propietario de la papelería El Amigo, ubicada en el parque principal del municipio de Puerto Tejada, Cauca, y este es el tercer secuestro que se registró en menos de un mes en los límites del Valle del Cauca.

“Lo que le queremos decir a las personas que lo privaron de la libertad es que lo regresen a su núcleo familiar sano y salvo y que le respeten la vida, a una persona que lo ha dado todo por la comunidad. El tema económico no merece que se le prive de la libertad a una persona, lo hacen con ese fin y no es para ayudar al pueblo, si fuera para ayudar al pueblo no habría tanto secuestro”, señaló Rosi.