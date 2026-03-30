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Blu Radio  / Nación  / Paz  / Siete disidentes de facción de 'Iván Mordisco' se entregaron tras presión militar en Guaviare

Siete disidentes de facción de 'Iván Mordisco' se entregaron tras presión militar en Guaviare

Entre los sometidos hay una menor reclutada forzosamente. La presión militar y los bombardeos en Guaviare y Vaupés habrían llevado a la comisión a huir y entregarse a las autoridades.

Siete disidentes de facción de ‘Iván Mordisco’ se entregaron
Siete disidentes de facción de ‘Iván Mordisco’ se entregaron //
Foto: suministrada
Por: Felipe García
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Actualizado: 30 de mar, 2026

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