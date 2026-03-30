Siete disidentes de facción de 'Iván Mordisco' se entregaron tras presión militar en Guaviare

En las últimas horas, y, tras varias semanas de labores de inteligencia militar, tropas de la Cuarta División del Ejército lograron el sometimiento de siete integrantes de una comisión de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’, que operaba en zonas estratégicas del oriente del país.

El grupo, que delinquía principalmente en el departamento del Guaviare, decidió entregarse a las autoridades en zona rural de Granada, Meta, luego de huir de sectores como la inspección de La Paz, la vereda Salto Gloria, en el municipio de El Retorno, y el centro poblado de Barranquillita, en jurisdicción de Miraflores. Según información preliminar, la presión sostenida de las operaciones militares y los recientes bombardeos en Guaviare y Vaupés habrían sido determinantes para su deserción.

Entre los sometidos se encuentra alias 'Marlón', señalado como cabecilla de la comisión e integrante de la dirección de esta estructura armada ilegal. De acuerdo con las autoridades, llevaba cerca de siete años en la organización, con antecedentes en el Bloque Amazonas “Manuel Marulanda Vélez”. Su trayectoria incluye participación en confrontaciones armadas y un paso por el anillo de seguridad del propio 'Iván Mordisco', donde permaneció durante aproximadamente cinco años antes de asumir un rol de mando.

Otro de los desmovilizados es alias 'Wilson 4', identificado como mando medio y hombre de confianza de alias 'Yesica', también conocida como 'La Morocha'. A él se suma alias 'Esneider' o 'Parche', quien habría tenido funciones dentro de esquemas de seguridad de cabecillas y posteriormente asumió responsabilidades como líder de escuadra, con una trayectoria criminal cercana a seis años.



Siete disidentes de facción de ‘Iván Mordisco’ se entregaron // Foto: suministrada

Dentro del grupo también figura alias 'Yolanda', quien se desempeñaba como enfermera de la estructura armada y habría atendido a combatientes heridos en recientes bombardeos. Las autoridades investigan su posible participación en la atención de integrantes afectados durante las operaciones de la Fuerza Pública.

Completan la lista alias 'Figura', con ocho años en actividades ilegales y parte del anillo de seguridad de Mordisco; alias 'Completo', con cerca de cuatro años en la organización; y alias 'Ximena', una menor de edad que había sido reclutada de manera forzada hace aproximadamente dos años y que fue dejada a disposición de las autoridades competentes para el restablecimiento de sus derechos.

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De acuerdo con las investigaciones, esta comisión había sido designada por alias 'Negro Primo' o Doming Biojó para ejecutar actividades criminales como extorsiones, homicidios, amenazas y reclutamiento de menores en la región.

Las autoridades confirmaron que los desmovilizados iniciarán su proceso dentro del programa de atención del Ministerio de Defensa, a través del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer su responsabilidad en los hechos delictivos atribuidos.